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Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı

Galatasaray yönetimi, sezonun kalan 8 haftasında takımı şampiyonluğa motive edebilmek için alacakların yaklaşık 27 milyon TL'lik kısmını ödedi.

08.06.2020 07:32 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:40

Süper Lig'in yeniden başlamasına 4 gün kala Galatasaray yönetiminden kritik bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, şampiyonun belirleneceği son 8 maç öncesi futbolculara toplam 3.5 milyon Euro'luk (yaklaşık 27 milyon TL) ödeme yaptı.

Liglerin tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana naklen yayın ve maç günü gelirleri dahil birçok kaynaktan mahrum kalmasına rağmen oyunculara maaş ödemesi yapılacağı sözünü veren Mustafa Cengiz yönetimi, büyük fedakarlıklar sonucu 3.5 milyon Euro temin edip geçen hafta takıma dağıttı.

YÜZDE 15 İNDİRİMDE ANLAŞMIŞLARDI

Sarı kırmızılı yönetimin bu hamlesinde, futbolcular ve teknik heyetin koronavirüs pandemisi nedeniyle maaşlarında yüzde 15 kesinti yapmayı kabul etmeleri de büyük rol oynadı. 12 Haziran'da Süper Lig'in yeniden başlamasıyla beraber kulübün kasasına yeniden nakit para akışı gerçekleşmesi bekleniyor.

Hesaplar tuttuğu taktirde haziran ayı sonuna dek futbolculara yeni bir ödeme daha yapılacak. Galatasaray, ligin kalan bölümünde ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanında verecek.

BUGÜN İZİN, YARIN ÇİFT İDMAN

Galatasaray'da, önceki gün yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkan futbolcular, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda, ayak tenisi, koşu ve bireysel çalışmalar yapan sarı kırmızılılar bugünü dinlenerek geçirecek. Yarın çift antrenman yapacak olan Galatasaray, hafta içi Florya'daki tesislerinde kampa girerek hazırlıklarını sürdürecek.

RİZE'DE UMAR VE BOLDRİN YOK

Galatasaray'ın pazar günü konuk olacağı Çaykur Rizespor, karşılaşmaya iki önemli futbolcusundan yoksun çıkacak. Küme düşme hattında yer alan yeşil mavili takımda, kart cezalısı olan on numara Fernando Boldrin ile sakatlığı bulunan Aminu Umar, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Boldrin, 4 gol, 2 asistle Rizespor'da skora en fazla katkı yapan isim.

Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (2)
1234: Nihattan garantiyi aldılar tabi F. G. Saraylılar
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GSLİ: oyuncuların çoğunun türk olduğu eski takımımızı istiyoruz fenev kılığından kurtulalım artık yeter
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