Galatasaray'dan KAP açıklaması: Kulübümüze uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır

Galatasaray'da tarihi seçimde adaylardan Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu arasında kıyasıya bir yarış yaşanırken kulüpten KAP açıklaması geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA Uzlaşma Anlaşması'nın erken sona erdirilmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıkmıştır. Bu kararla beraber Kulübümüz için Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.