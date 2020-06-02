Galatasaray'dan genç golcü transferi! 25 maç 15 gol... Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar dış transferde hız kesmeden operasyonu sürdürüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar dış transferde hız kesmeden operasyonu sürdürüyor. Genç ve yerli isimlere yönelen Cimbom, bonservisi Manisa FK'da bulunan ve bu sezonu kiralık olarak 3. Lig ekibi Somaspor'da geçiren forvet Mehmet Uysal'ı takibe aldı

Mehmet Uysal'ın performansı

Bu sezon Soma'da 25 maçta 15 gol ile 2 asist kaydeden 20 yaşındaki santrforu Galatasaray scout ekibi izliyor.

Mehmet Uysal'ı Galatasaray dışında Beşiktaş da listesine ekledi.

Mehmet Uysal kimdir?

Mehmet Uysal, 21 Ekim 1999'da Manisa'da doğdu. 20 yaşındaki futbolcu, 1.87 boyunda ve forvet pozisyonunda oynuyor. Sağ ayağını kullanan Mehmet, Manisa Futbol Kulübü'nün altyapısında başladı. Geçtiğimiz yaz Somaspor'a kiralandı. (Ajansspor)