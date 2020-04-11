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Fernando Muslera, Galatasaray, Spor

Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek

Galatasaray, takımın en başarılı isimlerinden olan Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, 2+2 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı Muslera'nın mevcut maaşını da indirecek.

11.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:29
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek

Sarı-kırmızılı kulübe transfer olduğu günden beri kalitesiyle Türk futbolunun tarihini değiştiren Fernando Muslera uzun seneler oynamak istiyor.

Yaptığı röportajlarda "40'ıma kadar forma giymeyi hedefliyorum" diyen Uruguaylı efsane isme Galatasaray da yeni sözleşme önerecek. Kontratın detayları belli oldu.

Teknik direktör Fatih Terim uzun yıllardır birlikte çalıştığı Muslera'nın sözleşmesinin uzatılmasını isteyince yönetim de kolları sıvadı. İlk planda 33 yaşındaki kaleciye 2+2 yıllık kontrat önerilecek.

MAAŞI DÜŞÜRÜLECEK

Fernando Muslera, maç başı primleriyle birlikte Galatasaray'dan her sezon 4 milyon euroluk bir gelir elde ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kaptanlık pazubandını takan tecrübeli eldivene yeni sözleşmesinde daha düşük bir rakam önerecek.

Yönetimin, 33 yaşındaki kalecinin maaşını ilk 2 yıllık dilimde 2.5 milyon eurodan uzatmayı planladığı öğrenildi. Opsiyonlu bölümde ise bu rakam 2 milyon euronun altına çekilecek. Galatasaray bu 4 yıllık süre bittikten sonra ise Muslera ile 1'er yıllık yeni sözleşmeler yapacak.

FERNANDO MUSLERA BU SEZON NE YAPTI?

Maç: 25

Gol yemediği maç: 12

Topu oyuna sokma: %87

Yediği gol: 19

Ceza sahası içinden yediği gol: 18/40

Ceza sahası dışından yediği gol: 1/38

Kurtarış yüzdesi: %80

Ceza sahası içinden kurtarış: %69

Ceza sahası dışından kurtarış: %97

GALATASARAY KARİYERİNDE KAZANDIĞI KUPALAR

Şampiyonluk (5): 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19

Türkiye Kupası (4): 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19

Süper Kupa (5): 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2019-20

Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Kaynak: Hürriyet

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