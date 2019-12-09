: Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya ömürlük teklif!

09.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:51

Aytemiz Alanyaspor karşısında olağanüstü bir performansa ulaşan ve beş kurtarışla üç puana imza atan Galatasaray kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera için yeni planlar var. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı file bekçisinin jübilesini sarı-kırmızılılarda yapması için önemli bir teklif sunacak.

Buna göre, 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki kaleciye önümüzdeki günlerde yeni bir kontrat önerilecek. Muslera'dan sahalara Galatasaray formasıyla veda etmesi istenecek. Bu kapsamda Muslera'nın sözleşmesinin 2 sene daha uzatılıp futbolu sarı-kırmızılı forma altında bırakması istenecek. Muslera'ya, "Galatasaray tarihine geçtin ve futbolu burada bırakmalısın" denecek.

3 MİLYON 575 BİN EURO ÜCRET ALIYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek maliyetine karşın Muslera'nın bunu hak ettiğini düşünüyor. Bu nedenle de Muslera'ya aynı ücretle devam etmesi söylenecek. Bilindiği gibi Muslera, 3 milyon 575 bin euro sabit ücret alıyor, alınan her puan için 5 bin euro prim hak ediyor.

(Skorer)

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