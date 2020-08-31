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Emre Akbaba, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray, Süper Lig'in 2019/20 sezonunu son haftasında sakatlanan Emre Akbaba'nın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı. Sezonun ilk haftasında ter dökemeyecek olan futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Emre Akbaba, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak
31.08.2020 20:22 | Son Güncelleme: 31.08.2020 21:27

Galatasaray'da 2019/20 sezonunun son haftasında sakatlanan Emre Akbaba'nın sağlık durumu için resmi duyuru yayınladı. Antalyaspor maçında adalesinde orta düzeyde zorlanma görülen futbolcu, yeni sezonun ilk haftasını kaçıracak. Milli oyuncu, kulüpten yapılan açıklamaya göre 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Süper Lig'de 2019/20 sezonunun son haftasında Antalyaspor ile 24 Temmuz Cuma günü oynanan maçın ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Akbaba'nın, o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir"

33 MAÇTA 6 GOL ATTI

2018 yılında Alanyaspor'dan ayrılıp Galatasaray'a imza atan futbolcu, parçalı formayla çıktığı 33 lig maçında rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Kaynak: DHA

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