Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

17.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:18
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile 19 Mart Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile 19 Mart Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda gruplar halinde pas oyunu yapan oyuncular, ana bölümde taktik çalıştı.

Sakatlığı geçen Ryan Donk, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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