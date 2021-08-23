Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a "Oğulcan Çağlayan" cevabı: İddialar tamamen gerçek dışıdır
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Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a "Oğulcan Çağlayan" cevabı: İddialar tamamen gerçek dışıdır

Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a 'Oğulcan Çağlayan' cevabı: İddialar tamamen gerçek dışıdır
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Oğulcan Çağlayan'ın uzlaşma sürecine ilişkin açıklama yapan Çaykur Rizespor'a Galatasaray'dan cevap geldi. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, "Adı geçen oyuncumuzun 2019 - 2020 sezonu devam ederken, transfer sürecine Galatasaray'ın müdahil olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Başkan Yardımcımız Sayın Rezan Epözdemir'e yönelik mesnetsiz ve yakışıksız ifadeleri ise hiçbir şart altında kabul etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan transferine ilişkin yaşanan ihtilaf çözüme ulaşmadı. Sabah saatlerinde Karadeniz ekibinin yaptığı açıklamaya Galatasaray cevap verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, haksız itham ve suçlamalarla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Galatasaray'ın "Çaykur Rizespor'un Açıklamasına Yanıtımızdır" başlık açıklaması şöyle:

"MESNETSİZ VE YAKIŞIKSIZ İFADELERİ HİÇBİR ŞART ALTINDA KABUL ETMİYORUZ"

Başkanımız Sayın Burak Elmas'ın GSTV yayınında açıkladığı bilgi ve belgeler geçerliliğini korumakta ve kamuoyunun takdirindedir. Adı geçen oyuncumuzun 2019 - 2020 sezonu devam ederken, transfer sürecine Galatasaray'ın müdahil olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Başkan Yardımcımız Sayın Rezan Epözdemir'e yönelik mesnetsiz ve yakışıksız ifadeleri ise hiçbir şart altında kabul etmiyoruz.

"GALATASARAY CAMİASI İLE OMUZ OMUZA DURMAYA DAVET EDİYORUZ"

Sürecin gidişatına göre, gerekli gördüğümüz takdirde görüşmelerde yer alan bilgi, belge ve isimleri tüm detaylarıyla spor kamuoyu ile paylaşacağımızı belirtmek isteriz. Futbol kamuoyunu ve Çaykur Rizespor camiasını Türk futbolunda yaratılmaya çalışılan bu suni gerginliğe karşı, doğruların yanında ve Galatasaray camiası ile omuz omuza durmaya davet ediyoruz.

"GALATASARAY, HAKLI MÜCADELE VE DİK DURUŞUNDAN ASLA VAZGEÇMEYECEK"

Galatasaray, mazisinde örnekleri olduğu gibi, bugün de ilkeleri nedeniyle haksız itham ve suçlamalarla karşı karşıyadır. Ancak Galatasaray, haklı mücadele ve dik duruşundan asla vazgeçmeyecek, yine geçmişte olduğu gibi, bugün de bu süreçten güçlenerek çıkacaktır.

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Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a "Oğulcan Çağlayan" cevabı: İddialar tamamen gerçek dışıdır - Haberler Spor
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