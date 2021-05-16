Falcao'dan taraftarın kafasını karıştıran paylaşım: Gelecek sezon bizi daha güçlü yapacak
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Falcao'dan taraftarın kafasını karıştıran paylaşım: Gelecek sezon bizi daha güçlü yapacak

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Galatasaray'ın 2019 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı fakat sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan Radamel Falcao, geldiği günden bu yana 49 maçta takımını yalnız bıraktı. Gelecek sezon takımda düşünülmeyen ve gönderilmesi planlanan Kolombiyalı'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu takım fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Bu aylarda elde ettiğimiz tecrübe, gelecek sezon için bizi daha güçlü yapacak. Tüm taraftarlara minnettarım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon yalnızca 17 maçta forma giyen Radamel Falcao, 17 maçta 9 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı. Sarı-kırmızılı yönetim, sakatlıklar yüzünden birçok maçta forma giyemeyen yıldız futbolcuyla yolları ayırmak istiyor. Kolombiyalı ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda takımda kalacağına yönelik sinyaller verdi.

"TÜM TARAFTARLARA MİNNETTARIM"

Şampiyonluk için son dakikaya kadar mücadele ettiklerini belirten Radamel Falcao, gelecek sezon daha güçlü olacaklarının altını çizerek, "Tüm sezon boyunca gösterdiğimiz mücadeleden ötürü gururluyuz. Bu mücadele bizim son dakikaya kadar savaşmamızı sağladı. Bu aylarda elde ettiğimiz tecrübe, gelecek sezon için bizi daha güçlü yapacak. Tüm taraftarlara minnettarım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Falcao'dan kafa karıştıran paylaşım: Gelecek sezon bizi daha güçlü yapacak

MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Sarı kırmızılı formayla 2 sezonda toplamda 40 maça çıkan Falcao, 20 gol atıp 3 de asist yaparken beklentilerin altında kaldı. Ekonomik yönden elini rahatlatmak isteyen Galatasaray, yıllık 5 milyon avronun üzerinde bir maaş alan Kolombiyalı golcüyle yollarını ayırmak istiyor.

Falcao'dan taraftarın kafasını karıştıran paylaşım: Gelecek sezon bizi daha güçlü yapacak
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