Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşme imzaladı
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Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşme imzaladı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

2016'da Molde'den transfer edilen Norveçli sağ bek Martin Linnes, tekrar yuvasına döndü. 29 yaşındaki Linnes, Norveç ekibi Molde ile resmi sözleşme imzaladı.

Galatasaray'a 2015-2016 sezonun ikinci yarısında Molde takımından transfer edilen Linnes, 5 buçuk sezon sonra tekrar eski takımına döndü. Molde, Linnes transferini bir videoyla duyurdu.

Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşme imzaladı

KAPTANLIĞA KADAR YÜKSELDİ

Martin Linnes, asıl mevkisi dışında Galatasaray'da ihtiyaç duyulduğunda çok kez sol bekte de oynadı. Norveçli futbolcu kaptanlığa kadar yükseldi. Ancak geçen sezonki performansı yola devam etmek için yeterli olmadı.

Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşme imzaladı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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