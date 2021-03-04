Galatasaray'dan, Ankaragücü futbolcusu İbrahim Akdağ paylaşımı: Aynı futbolcu, aynı aldatma
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Galatasaray'dan, Ankaragücü futbolcusu İbrahim Akdağ paylaşımı: Aynı futbolcu, aynı aldatma

04.03.2021 19:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:59
Galatasaray'dan, Ankaragücü futbolcusu İbrahim Akdağ paylaşımı: Aynı futbolcu, aynı aldatma

Galatasaray'da kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası hakemlere olan isyan devam ediyor. Sarı-kırmızılılar resmi Twitter hesabından bir video paylaşarak "Aynı futbolcu, aynı aldatma" notunu düştü. Erzurumspor maçında Falcao, Ankaragücü maçında Mohamed'in kırmızı kart pozisyonlarının yer aldığı videoda İbrahim Akdağ'ın olduğu vurgulandı.

Galatasaray'da Ankaragücü maçının tepkileri devam ediyor. Maç sonu Fatih Terim, Arda Turan, Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ve Başkan Mustafa Cengiz, maçın hakemi Halil Umut Meler ile VAR hakemi Cüneyt Çakır'a sert eleştirilerde bulunmuştu. Özellikle Mostafa Mohamed'in direkt gördüğü kırmızı kart tepkilere neden olmuştu. Sarı-kırmızılı ekipten olay yaratacak bir paylaşım geldi.

Galatasaray'dan, Ankaragücü futbolcusu İbrahim Akdağ paylaşımı: Aynı futbolcu - Aynı aldatma

"İKİ POZİSYONDA DA İBRAHİM AKDAĞ VAR"

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Erzurumspor maçında Radamel Falcao ve 28. haftada oynanan Ankaragücü maçında Mohamed'in kırmızı kart gördüğü pozisyonları resmi Twitter hesabından paylaştı. Detay ise iki pozisyonda da yer alan İbrahim Akdağ oldu. Paylaşılan gönderiye 'Aynı futbolcu, aynı aldatma! Adalet VAR mı?' notu düşüldü.

Haber Yorumları (2)
NE DE ADALET VAR Kİ: Emek hırsızı bir kaç kendini bilmez hakemle VAR olmaya devam ediyor
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ALLAH NASIL BİLİRSE ÖYLE YAPSIN: Sporcunun karakterli, ahlaklısı olmayınca çok zor.
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