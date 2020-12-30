Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
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Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

30.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:04
Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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