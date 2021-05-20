Galatasaray'daki görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı

Galatasaray'daki sözleşmesi sona erecek Fatih Terim, yeni sezonun kadro planlamasına ilişkin raporunu sundu ve İstanbul'dan ayrıldı. Mukavelesi dolan deneyimli teknik adam, yeni yönetimin önünü açmak için görevi bıraktı. Terim, takımdaki eksiklerle ilgili yeni gelecek yönetim için raporladı. Yeni seçilecek başkanın Terim'le devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte yeni yönetimi belirleyecek seçim beklenirken kontratı bu ay sonunda bitecek Fatih Terim transfere dair raporunu iletti ve İstanbul'dan ayrıldı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın 5 bölgeye takviye yapması gerektiğini belirtti.

SOL BEK ŞART

Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerinin bitecek olması nedeniyle Fatih Terim, sol beke takviye yapılması gerektiğini iletti. Sağ bekte de Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'nın kontratı sona eriyor. Terim bu bölgeye de takviye yapılması gerektiğini vurguladı.

YERLİ BİR STOPER

Raporda ayrıca doğru kadro planlaması adına Galatasaray'ın yerli bir stoper takviyesi ile birlikte orta sahada ön libero pozisyonuna ve forvete transfer yapması gerektiğine dikkat çekti.

GEDSON VE HALİL ISRARI

Fatih Terim raporunda özellikle iki ismin adını vererek söz konusu futbolcuların takımda tutulmasının gelecek sezon hedefleri için önemli olduğuna vurgu yaptığı belirtildi. Fatih Terim, devre arasında kiralanan Halil Dervişoğlu ile Gedson Fernandes'in de sarı kırmızılı forma altında gelecek sezon daha önemli işlere imza atacağına inandığını ve bu iki futbolcunun da transferine çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirdi.