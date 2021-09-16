Lazio maçı öncesi Fatih Terim'in planlarını değiştirecek gelişme! Feghouli ve Emre Kılınç takımla çalışmalara başladı

Avrupa Ligi'nde Galatasaray, TT Stadı'nda Lazio'yla karşılaşacak. Sarı-kırmızılılara zorlu maç öncesinde Sofiane Feghouli ve Emre Kılınç'tan iyi haber geldi.

SON KARAR FATİH TERİM'İN

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan futbolculardan Emre Kılınç ve Sofiane Fegholi de takımla çalışmalara katıldı. Trabzonspor maçının ilk yarısında atığı 2 golle yıldızlaşan Emre Kılınç aşil bölgesindeki ağrıları nedeniyle 2. yarıya çıkamamıştı. Sofiane Feghouli ise Cezayir Milli Takımı'nda sakatlanmış ve Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda yer almamıştı. İki futbolcunun Lazio maçında oynayıp oynamayacağı konusunda son kararı Fatih Terim verecek.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

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