Galatasaray yönetimi, futbolcuların 100 milyon TL'lik alacaklarını ödedi
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Galatasaray yönetimi, futbolcuların 100 milyon TL'lik alacaklarını ödedi

30.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:37

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kulüplerde ödemelerin aksadığı bir dönemde Galatasaray yönetimi, futbolcularına 2021 yılı öncesinde tüm borçlarını ödedi.

Galatasaray'da yönetimden futbolculara yeni yıl öncesinde güzel haber geldi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kulüplerde ödemelerin aksadığı bir dönemde Galatasaray yönetimi, futbolcularına 2021 yılı öncesinde tüm borçlarını ödedi.

Futbolcuların geriye dönük alacağı 100 milyon TL'lik ücreti oyuncuların hesabına yatıran yönetim, futbolculara olan tüm borcu kapattı. Galatasaray Kulübü'nün bu ödemeyle birlikte hiçbir futbolcuya geriye dönük bir borcu kalmadı.

ANTALYA HAZIRLIKLARI DEVAM ETTİ

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dört istasyonlu üçe üç dayanıklılığa yönelik pas çalışması yaptığı belirtildi.

İdmanın ana bölümünde ise beşe beş turnuva oyunları oynandığı kaydedildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Sofiane Feghouli ve Oghenekaro Etebo'nun tedavisine devam edildiği, Ryan Babel'in de kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Galatasaray yönetimi, futbolcuların 100 milyon TL'lik alacaklarını ödedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

Haber Yorumları (1)
007: falcao oynar belki artık :)
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