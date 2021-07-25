Galatasaray'da yeni transferlere yer açılabilmesi için Omar'ın sözleşmesi askıya alınıyor
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Galatasaray'da yeni transferlere yer açılabilmesi için Omar'ın sözleşmesi askıya alınıyor

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Rumen orta saha oyuncusu Cicaldau, 5 senelik imzayı attı. Galatasaray bu transfer için oyuncunun kulübüne 6.5 milyon Euro ödeyecek. Sol beke Van Aaanholt, sağ beke de Sacha Boey geliyor. Galatasaray'da bir futbolcunun sözleşmesi revize edilen yabancı kuralı nedeniyle askıya alınacak. 15 yabancısı bulunan Galatasaray'da Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanacak, Omar'a lisans çıkartılmayacak.

Galatasaray yeni transferlerini bir bir açıklarken ayrılacak oyuncuları da hazırlamaya başladı. Yeni sezonda takımlar 8+6 olmak üzere toplam 14 oyuncu kadroda bulundurabilecek.

Galatasaray'ın mevcut kadrosu içerisinde yabancı pasaportuna sahip 15 isim var. Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanması bekleniyor. Takımla idmanlara başlasa da tedavisi en az 6 ay daha sürecek olan Omar Elabdellaou'ya lisans çıkarılmayacak.

HAVAİ FİŞEK GÖZÜNE ZARAR VERMİŞTİ

Sağ bek Omar Elabdellaou'nin, çocuklarını eğlendirirken elindeki havai fişeğin patlaması sonucu gözünden ağır hasar almıştı. Sezonu kapatan Omar'ın sahalara dönmesiyle ilgili şüpheler de vardı ama sağlığını büyük ölçüde kazandı. 29 yaşındaki futbolcunun sezonun ikinci yarısına yetişmesi beklendiği için lisans çıkartılmayacak.

Galatasaray'da yeni transferlere yer açılabilmesi için Omar'ın sözleşmesi askıya alınıyor
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Galatasaray'da yeni transferlere yer açılabilmesi için Omar'ın sözleşmesi askıya alınıyor - Haberler Spor
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