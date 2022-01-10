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Galatasaray'da sular durulmuyor! Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler

Galatasaray'da sular durulmuyor! Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler
Haberler.com - Haberler | Spor

Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor. Geçtiğimiz ay yönetim kurulundan istafa eden eski Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından, "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz" mesajını paylaştı. Epözdemir'in bu mesajı Başkan Burak Elmas'a yönelik olarak algılandı.

Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin sona ermesinin yankıları sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Başkan Burak Elmas'la yaşadığı fikir ayrılığının ardından 2. Başkanlık görevinden istifa eden Rezan Epözdemir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

BAŞKAN ELMAS'I MI KASTETTİ?

Epözdemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz. İnsanlar tercihleriyle yaşar ve her tercih bir vazgeçiştir." ifadelerini kullandı. Epözdemir'in bu mesajı Başkan Elmas'ı kastettiği belirtiliyor.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler

TERİM'İN ESKİ AVUKATI

Yönetime girmeden önce Fatih Terim'in avukatlığını yapan Epözdemir'in tecrübeli teknik adama çok yakın olduğu biliniyor.

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