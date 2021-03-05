Galatasaray'da Saracchi ve Emre Taşdemir'den iyi haber
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Galatasaray'da Saracchi ve Emre Taşdemir'den iyi haber

05.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:29
Galatasaray'da Saracchi ve Emre Taşdemir'den iyi haber

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Saracchi takımla birlikte çalıştı, Emre Taşdemir de saha dönüş çalışmalarına geçti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın bu bölümünün ardından, Ankaragücü ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana kısmında ise sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı atlatan Marcelo Saracchi, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Taşdemir de saha dönüş çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Galatasaray'da Saracchi ve Emre Taşdemir'den iyi haber
Galatasaray'da Saracchi ve Emre Taşdemir'den iyi haber
Galatasaray'da Saracchi ve Emre Taşdemir'den iyi haber
Galatasaray'da Saracchi ve Emre Taşdemir'den iyi haber

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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