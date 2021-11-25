Galatasaray'da sakatlık depremi! Marsilya maçının yıldızı Cicaldau oyuna devam edemedi - Haberler Spor
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Galatasaray'da sakatlık depremi! Marsilya maçının yıldızı Cicaldau oyuna devam edemedi

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Galatasaray'da sakatlık depremi! Marsilya maçının yıldızı Cicaldau oyuna devam edemedi

Galatasaray-Marsilya maçında performansıyla ilk yarıya damga vuran Alexandru Cicaldau, 50. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. İlk yarısını sarı-kırmızılıların 2-0 önde kapadığı maçta perdeyi açan isim olan ve ikinci golde de başrol oynayan Rumen yıldız, yerini Morutan'a bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Marsilya'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kaparken maçın yıldızı Cicaldau oyuna devam edemedi.

YERİNİ MORUTAN'A BIRAKTI

Karşılaşmanın 50. dakikasında sakatlanarak kendini yere bırakan Cicaldau, oyuna devam edemedi. Rumen futbolcunun yerine oyuna vatandaşı Morutan dahil olurken, Cicaldau'nun son durumu çekilecek MR sonucunda belli olacak.

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