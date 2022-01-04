Galatasaray'da sağ bek belirsizliği

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ve DeAndre Yedlin'in beklentileri karşılayamaması sonrasında yaz transfer döneminde Sacha Boey transfer edildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'den kadroya dahil edilen 20 yaşındaki genç sağ bek Galatasaray formasıyla bu sezon sadece 7 maçta görev alabildi. Genç sağ bek, bu maçlarda takımına 1 gol katkısında bulundu. 8 Eylül'de 2021'de uyluk sakatlığı yaşayan Boey, 19 gün takımdan ayrı kalmıştı. 30 Eylül'de bir kez daha aynı sakatlığı yaşayan Boey, 92 gündür forma yüzü görmüyor.