Galatasaray'da Ryan Babel, TT Stadı'nın zeminini eleştirdiği için para cezası aldı
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Galatasaray'da Ryan Babel, TT Stadı'nın zeminini eleştirdiği için para cezası aldı

13.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:37

Galatasaray'da Belhanda'nın stat zeminini eleştirmesi sonucu apar topar takımdan gönderilmesinin etkileri sürerken başka bir ismin de aynı sebepten para cezası aldığı ortaya çıktı. Sivasspor karşılaşması sonrası TT Stadı'nın zeminini eleştiren Ryan Babel'e de yönetimin para cezası kestiği öğrenildi.

Galatasaray'da gündem, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin aniden feshedilmesi. Sarı-kırmızılı yönetim, Sivasspor maçı sonrası Türk Telekom Stadyumu'nun zemini üzerinden yöneticileri eleştiren yıldız ismin mukavelesini sonlandırmıştı.

BABEL DE NASİBİNİ ALDI

Bu olayın yankıları sürerken Galatasaray'da bir başka ismin de aynı sebepten para cezası aldığı ortaya çıktı. Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası TT Stadı'ndaki zemin nedeniyle eleştirilerde bulunan Ryan Babel'e de yönetimin ceza kestiği öğrenildi.

TALİMATNAMEYİ İMZALADI

Hollandalı oyuncunun cezayı kabul ettiği, alacaklarının düşülmesi konusunda yönetimin kendisine gönderdiği talimatnameyi imzaladığı öğrenildi. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 karşılaşmada 4 gol kaydederken 5 de asiste imzasını attı.

(SABAH)

Galatasaray'da Ryan Babel, TT Stadı'nın zeminini eleştirdiği için para cezası aldı
Haber Yorumları (9)
FARUK: Bizim kadar içerisinde demokrasi barındıran bir takım yoktur diyen kulübün attığı adımlara bak hele
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UA 34: TAKIMIMIZ BÜYÜK CİMBOM , KAYSERİ MAÇINA SAYIN BAKANIMIZIN KIYMETLİ ANNESİ İÇİN BAŞ SAĞLIĞI PANKARTIYLA ÇIKSIN MAÇ ÖNCESİNDE !
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UA 34: SAYIN BAKANIMIZ VE HEMŞERİM SÜLEYMAN SOYLUNUN KIYMETLİ ANNESİNİN MEKANI CENNET OLSUN !
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 17:25:48. #1.15#
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