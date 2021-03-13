Galatasaray'da Ryan Babel, TT Stadı'nın zeminini eleştirdiği için para cezası aldı

Galatasaray'da Belhanda'nın stat zeminini eleştirmesi sonucu apar topar takımdan gönderilmesinin etkileri sürerken başka bir ismin de aynı sebepten para cezası aldığı ortaya çıktı. Sivasspor karşılaşması sonrası TT Stadı'nın zeminini eleştiren Ryan Babel'e de yönetimin para cezası kestiği öğrenildi.

Galatasaray'da gündem, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin aniden feshedilmesi. Sarı-kırmızılı yönetim, Sivasspor maçı sonrası Türk Telekom Stadyumu'nun zemini üzerinden yöneticileri eleştiren yıldız ismin mukavelesini sonlandırmıştı.

BABEL DE NASİBİNİ ALDI

Bu olayın yankıları sürerken Galatasaray'da bir başka ismin de aynı sebepten para cezası aldığı ortaya çıktı. Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası TT Stadı'ndaki zemin nedeniyle eleştirilerde bulunan Ryan Babel'e de yönetimin ceza kestiği öğrenildi.

TALİMATNAMEYİ İMZALADI

Hollandalı oyuncunun cezayı kabul ettiği, alacaklarının düşülmesi konusunda yönetimin kendisine gönderdiği talimatnameyi imzaladığı öğrenildi. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 karşılaşmada 4 gol kaydederken 5 de asiste imzasını attı.

(SABAH)