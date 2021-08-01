Galatasaray'da Rumen futbolcu sevdası bitmiyor! Yeni hedef Juventus'tan Radu Dragusin

Transfer döneminde Rumen futbolculara yönelen Galatasaray, Cicaldau'yu kadrosuna katarken Morutan'la da temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar savunma içinde hedefine Rumen bir futbolcuyu aldı. Aslan, Juventus'un savunmacısı Radu Dragusin'in transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi savunmaya takviye yapmak. Bu doğrultuda birçok futbolcuyla görüşen Aslan, listesine Juventus'ta forma giyen Rumen futbolcu Radu Dragusin'i de aldı.

KISA SÜRE İÇİNDE RESMİ GİRİŞİMLERE BAŞLANACAK

Takvim'in haberine göre;Son dönemde Rumen futboluna olan ilgisini artıran Galatasaray yönetimi, Juventus formasını giyen genç yıldız Radu Dragusin için harekete geçme kararı aldı. Galatasaray kısa süre içinde Dragusin konusunda resmi girişimlere başlayacak. Sarı-kırmızılıalrın ilk etapta genç yıldızın bonservisini almak için görüşmelerde bulunacağı belirlendi.