Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Galatasaray, 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yle karşılaşacağı maç öncesi koronavirüs depremiyle sarsıldı. Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.