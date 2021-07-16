Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
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Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

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Galatasaray, 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yle karşılaşacağı maç öncesi koronavirüs depremiyle sarsıldı. Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, 21 Temmuz'da karşılaşacağı PSV maçına sayılı günler kala iki futbolcusundan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

"TEDAVİ PROTOKOLÜ VE KARANTİNA SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR"

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

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Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
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