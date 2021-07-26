Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyen Morutan'dan heyecanlandıran paylaşım
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Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyen Morutan'dan heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyen Morutan'dan heyecanlandıran paylaşım
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılılar Alexandru Cicaldau'dan sonra bir Rumen futbolcuyu daha kadrosuna katmak üzere. Romanya'nın en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Olimpiu Morutan, Galatasaray'da oynamak istediğini ifade etmişti. Son olarak menajerinden manidar bir paylaşım geldi. Morutan'ın menajeri Vulturar, Sarı-Kırmızılı futbol topu paylaşarak transfer için bir nevi sinyal yolladı.

Morutan da adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor. Sarı-Kırmızılı takımın Cicaldau transferinden sonra Romanya'dan ikinci takviyesi Olimpiu Morutan olacak gibi gözüküyor. İki gündür hem Steau hem de futbolcu cephesinden peş peşe açıklamalar geliyor. Morutan da Galatasaray'da oynamaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyen Morutan'dan heyecanlandıran paylaşım

BOMBAYI BIRAKTI

Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, transfer dedikodularının konuşulduğu sırada zamanlası manidar bir paylaşım yaptı. Futbolcunun menajeri Sarı-Kırmızılı futbol topu paylaşarak transferle ilgili bir nevi sinyal yaptı.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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