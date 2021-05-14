Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı

Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki kanat oyuncusu Henry Onyekuru ise ağrıları nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı.

Galatasaray Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlayarak kampa girdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilirken, idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

ONYEKURU'NUN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Henry Onyekuru, sağ alt arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı. Onyekuru'nun Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda olup olmayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

23 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon sarı-kırmızılılarda çıktığı 14 maçta 5 gol atıp 4 de asist üreterek 9 gole doğrudan katkı sundu.

Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı
Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı
Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Galatasaray'da Denizlispor zaferi sonrası futbolcular hep birlikte Florya'da çorba içti
Galatasaray'da Denizlispor zaferi sonrası futbolcular hep birlikte Florya'da çorba içti
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı öncesi barbekü partisi verdi
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı öncesi barbekü partisi verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Aykut Erdoğdu Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Pınar Altuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Cüneyt Çakır Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 22:28:21. #1.15#

title