Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı

Galatasaray, Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki kanat oyuncusu Henry Onyekuru ise ağrıları nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı.