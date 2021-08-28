Galatasaray'da Olimpiu Morutan, 21 numaralı formayı terletecek
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Galatasaray'da Olimpiu Morutan, 21 numaralı formayı terletecek

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan'ın giyeceği forma numarası belli oldu. Rumen futbolcunun taraftar oylamasıyla belirlenen forma numarası 21 oldu. Aslan'da 10 numaralı forma Fatih Terim'in isteği doğrultusunda kimseye verilmedi.

Galatasaray'da Morutan'ın giyeceği forma için numaralar oylamaya sunulmuştu. Sarı-kırmızılı takımda Rumen yıldızın terleteceği forma numarası 21 oldu.

"BU ÇOCUKLAR ÇOK GENÇ"

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 10 numaralı forma ise boş kaldı. Terim bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "10 numara dediğiniz zaman olağanüstü beklentiler oluyor. Beklentileri karşılamadığı anda olağanüstü beklentiler oluyor. Belhanda'yı unutmayalım. Bu çocuklar çok genç. Fazla şeyi veremezse Belhanda kaldırabilir onlar kaldıramaz. Ben de bu tehlikeyi sezdiğim için sezon sonunda bakacağım, kim hak ederse ona vereceğim dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da Olimpiu Morutan, 21 numaralı formayı terletecek
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Ali Gülhan
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Galatasaray'da Olimpiu Morutan, 21 numaralı formayı terletecek - Haberler Spor
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