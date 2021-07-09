Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu

Galatasaray yedek kalecisi Okan Kocuk'un, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Okan Kocuk'un geçici transferi için Gireunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.