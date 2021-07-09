Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu
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Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu

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Galatasaray yedek kalecisi Okan Kocuk'un, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Okan Kocuk'un geçici transferi için Gireunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da forma şansı bulamayan kaleci Okan Kocuk yeni sezonda Giresunspor forması giyecek. Süper Lig'in yeni ekibine kiralanan 25 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılılarla 24 maça çıktı.

"OYUNCUMUZA YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Transferi duyuran Galatasaray yaptığı açıklamada, "Okan Kocuk'un geçici transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu

"KALEMİZİ KAPATIYORUZ"

Giresunspor'dan yapılan açıklamada ise, "Kalemizi kapatıyoruz. Süper Lig 'e vereceğimiz geçici rahatsızlıktan ötürü şimdiden özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu - Haberler Spor
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