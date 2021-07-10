Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden transfer yasağı yeniden başlayacak
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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden transfer yasağı yeniden başlayacak

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden transfer yasağı yeniden başlayacak
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Galatasaray'a İstanbul 46. Bölge Adliye Mahkemesi'nden kötü haber geldi. Oğulcan ile ilgili alınan kararın iptali için başvuran Sarı-Kırmızılılar'ın bu isteği reddedildi. Yargıtay da bu kararı onarsa transfer yasağı yeniden başlayacak.

Tahkim Kurulu'nun, Galatasaray'a nefes aldıran kararının ardından, sarı-kırmızılılar için kötü haber İstanbul 46. Bölge Adliye Mahkemesi'nden geldi. Oğulcan Çağlayan'a verilen ve sarı-kırmızılı kulübün güvencesinde olan 1.2 milyon euroluk cezanın iptali için yapılan başvuru reddedildi.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan "Ayıkla pirincin taşını" başlıklı habere göre; Oğulcan Çağlayan'dan kaynaklanan 'transfer yasağı'nı kaldırmak için önce TFF Yönetim Kurulu'na başvuran, buradan gelen olumsuz yanıtın ardından Tahkim Kurulu'na giden Cim-Bom, 25 Haziran'daki toplantı sonunda amacına ulaşmıştı.

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Bölge Adliye Mahkemesi'nden gelecek kararı dört gözle bekleyen sarı-kırmızılıların iptal ve tedbir talebi de reddedildi. Hakem kararının iptali için gerekli olan koşulların oluşmadığını ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 439. maddesindeki tüm olumsuzlukları tek tek sıralayan mahkeme, Oğulcan Çağlayan cephesinin o dönemde itiraz etmemesini de değerlendirip, iptal talebini reddetti.

Galatasaray şimdi isterse Yargıtay'a gidebilecek. Karar, temyizde de onanırsa, Galatasaray için transfer yasağı yeniden başlayacak.

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