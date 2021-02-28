Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başladı
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Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başladı

28.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:19
Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde tahditli alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Marcelo Saracchi, kondisyonerler eşliğinde sahada takımdan ayrı bir çalışma yaptı. Emre Taşdemir ise, tedavisinin ardından salonda ve sahada kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. 


Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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