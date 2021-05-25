Galatasaray'da Maruf Güneş, 'Fatih Terim kırmızı çizgim' deyip yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti
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Galatasaray'da Maruf Güneş, 'Fatih Terim kırmızı çizgim' deyip yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti

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Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le devam etmeyeceğini açıklamasının ardından yönetim kurulu üyesi Maruf Güneş istifa etti. Güneş, Cengiz'in sözlerinden sonra, "Başkanlık makamına saygım sonsuz fakat başkanımızın açıklamalarıyla aynı görüşte değilim! Fatih Terim kırmızı çizgimdir... Aslolan Galatasaray'dır." demişti.

Galatasaray'da tarihi seçim yaklaşırken, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'e ilişkin açıklamaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda 'Fatih Terim kırmızı çizgimdir' diyen Maruf Güneş istifa etti.

MARUF GÜNEŞ'İN YERİNE BANU VAHAPOĞLU AKGÜN GELDİ

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildirimde, "Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu üyesi Sayın Maruf Güneş'in ayrılması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13.5 (a) maddesi gereğince Maruf Güneş'in ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Banu Vahapoğlu Akgün'ün seçilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"FATİH TERİM KIRMIZI ÇİZGİMDİR"

Maruf Güneş, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'i hedef alan açıklamaları sonrasında, "Başkanlık makamına saygım sonsuz fakat başkanımızın açıklamalarıyla aynı görüşte değilim! Fatih Terim kırmızı çizgimdir... Aslolan Galatasaray'dır." demişti.

Galatasaray'da Maruf Güneş, 'Fatih Terim kırmızı çizgim' deyip yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti
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