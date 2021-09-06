Galatasaray'da Marcao'nun Kerem planı netleşti! Tüm takımın önünde özür dileyecek
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Galatasaray'da Marcao'nun Kerem planı netleşti! Tüm takımın önünde özür dileyecek

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Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, affedilerek Galatasaray'da kadroya yeniden dahil edildi. Milli maç arasında takıma geri dönen Brezilyalı futbolcunun, A Milli Takım'dan Kerem dönünce tüm takımın önünde genç futbolcudan özür dileyeceği öğrenildi.

Kerem'e saldırmasının ardından kadro dışı bırakılan Marcao, milli maç arasında affedilerek kadroya yeniden dahil edildi. Kerem'in yokluğunda takıma dönen Brezilyalı savunmacının takım arkadaşından nasıl özür dileyeceği belli oldu.

KEREM'İN DÖNÜŞÜNÜ BEKLİYOR

Sabah'ın haberine göre; A Milli Takım'da bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda affedilen Marcao artık yüzleşmeyi bekliyor. Takıma yeniden katılan ve hazırlık maçında sahaya çıkan Brezilyalı, özür dilemek için Kerem'in dönüşünü bekliyor. Perşembe günü Florya'ya gelecek olan 22 yaşındaki hücum oyuncusundan takım arkadaşları önünde özür dileyeceği öğrenilen Marcao, Kerem'in gönlünü almaya çalışacak.

Galatasaray'da Marcao'nun Kerem planı netleşti! Tüm takımın önünde özür dileyecek
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Galatasaray'da Marcao'nun Kerem planı netleşti! Tüm takımın önünde özür dileyecek - Haberler Spor
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