Lazio maçı öncesi deprem! Cicaldau'nun koronavirüs testi yine pozitif çıktı

Galatasaray zorlu Lazio maçı öncesi Cicaldau'dan gelen haber le yıkıldı. Rumen futbolcu, İtalya'da oynanacak kritik karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Gazeteci Nevzat Dindar konuya ilişkin olarak sosyal medyadan paylaştığı bilgide, "Test sonucu maalesef pozitif. Lazio deplasmanında Cicaldau yok." ifadelerini kullandı.

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