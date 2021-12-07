Lazio maçı öncesi deprem! Cicaldau'nun koronavirüs testi yine pozitif çıktı
Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio karşısında liderlik maçına çıkacak Galatasaray'a Cicaldau'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılarda bugün yapılan koronavirüse testinde Rumen futbolcu bir kez daha pozitif çıktı.
Galatasaray zorlu Lazio maçı öncesi Cicaldau'dan gelen haber le yıkıldı. Rumen futbolcu, İtalya'da oynanacak kritik karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
"TEST SONUCU MAALESEF POZİTİF"
Gazeteci Nevzat Dindar konuya ilişkin olarak sosyal medyadan paylaştığı bilgide, "Test sonucu maalesef pozitif. Lazio deplasmanında Cicaldau yok." ifadelerini kullandı.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet