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Galatasaray'da kriz! Terim, Mustafa Kapı ve Atalay Babacan'ı sildi

Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'nın, yönetimin yaptığı yeni teklifi kabul etmediği, Terim'in de buna sinirlenerek iki genç yeteneği sildiği iddia edildi.

10.12.2019 22:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:54
Galatasaray'da kriz! Terim, Mustafa Kapı ve Atalay Babacan'ı sildi

altyapısının en flaş isimleri olarak dikkat çeken ve Mustafa Kapı bu sezon hiçbir maçta kadroya giremedi. son olarak Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında da iki yıldızını hiç düşünmedi. Bu kararın perde arkasında ise imza krizinin yattığı öne sürülüyor.

Mustafa Kapı

MUSTAFA KAPI SERBEST KALABİLİR

İddialara göre sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan iki genç isim, yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. Fatih Terim de buna sinirlendiği için Atalay ve Mustafa'ya cephe aldı. Henüz 17 yaşında olan Mustafa Kapı imza atmazsa sezon sonunda serbest. Atalay geçen sezon Türkiye Kupası'nda iki maçta oynamıştı.

Atalay Babacan

(Takvim)


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: Galatasaray'da kriz! Terim, Mustafa Kapı ve Atalay Babacan'ı sildi
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