SPOR Galatasaray'da kritik toplantı
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SPOR Galatasaray'da kritik toplantı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Galatasaray'da kritik toplantıSerhan TÜRK İSTANBUL, (DHA)Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kurulları bugün Türk Telekom Stadyumu'nda topladı.

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SPOR Galatasaray'da kritik toplantı

Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kurulları bugün Türk Telekom Stadyumu'nda topladı.

Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler bugünkü toplantıya katıldı.

SPOR Galatasaray'da kritik toplantı
SPOR Galatasaray'da kritik toplantı
SPOR Galatasaray'da kritik toplantı
SPOR Galatasaray'da kritik toplantı
SPOR Galatasaray'da kritik toplantı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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