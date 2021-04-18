SPOR Galatasaray'da kritik toplantı
SPOR Galatasaray'da kritik toplantıSerhan TÜRK İSTANBUL, (DHA)Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kurulları bugün Türk Telekom Stadyumu'nda topladı.
SPOR Galatasaray'da kritik toplantı
Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA)
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kurulları bugün Türk Telekom Stadyumu'nda topladı.
Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler bugünkü toplantıya katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı