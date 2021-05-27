Galatasaray'da Işın Çelebi'nin "birleşme" çağrısı karşılık bulmadı
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Galatasaray'da Işın Çelebi'nin "birleşme" çağrısı karşılık bulmadı

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan Işın Çelebi'nin, diğer adaylara yaptığı birlikte hareket etme çağırısı karşılıksız kaldı.

Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan Işın Çelebi'nin, diğer adaylara yaptığı birlikte hareket etme çağırısı karşılıksız kaldı.

Sarı-kırmızılı kulüpte kendisi gibi başkanlığa aday olan Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir'e birlikte hareket etme çağrısında bulunan Işın Çelebi, Türk Telekom Stadı'na gelerek yaklaşık bir saat bu isimlerden gelecek cevabı bekledi.

Diğer adaylardan herhangi bir yanıt alamayan Çelebi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz çağrımızı yaptık, birleşmek istedik. Herkese randevu verdik. Birlik, beraberlik içinde olalım ve tek liste çıkalım. Tek listede akil adamın başkanlığında bölünmüşlüğümüzü, parçalanmışlığımızı sona erdirelim. Bu kavgayı sona erdirelim. Huzur ve barış gelsin istedik ama davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi. Herkes listelerini veriyor. 'Biz birleşmeden yana değiliz, huzurdan yana değiliz, barıştan yana değiliz.' demek istiyorlar. Arkadaşlarımızın yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

Işın Çelebi, yarın adaylık listesini divan kuruluna sunacağını dile getirerek, "Bu akşam durum değerlendirmesini yapacağız. Adaylık hakkını yarın elde edeceğiz. Ondan sonra da seçime katılıp, katılmama kararımızı açıklayacağız." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı camiadan bazı isimlerin eski başkanlardan Ünal Aysal'ın daveti üzerine dün bir araya geldiğini anlatan Çelebi, Aysal'a eleştiride de bulundu.

Galatasaray'da Işın Çelebi'nin 'birleşme' çağrısı karşılık bulmadı
Galatasaray'da Işın Çelebi'nin 'birleşme' çağrısı karşılık bulmadı
Galatasaray'da Işın Çelebi'nin 'birleşme' çağrısı karşılık bulmadı
Galatasaray'da Işın Çelebi'nin 'birleşme' çağrısı karşılık bulmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Galatasaray'da Işın Çelebi'nin "birleşme" çağrısı karşılık bulmadı - Haberler Spor
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