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Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da yeni sezon için değişim rüzgarları esiyor. Birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda idari menajer yardımcısı Mert Çetin de kulübe veda edecek. Çetin, sarı kırmızılı kulüpte 2009 yılında tercüman olarak işe başlamıştı.

20.07.2020 17:20 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:48

Galatasaray, gelecek sezon için hem kadroda hem de teknik heyette değişikliğe gidiyor.

Sarı kırmızılı kulüpte sözleşmesi sona eren Mariano, Yuto Nagatomo ile kiralık olan Seri, Lemina ve Andone'nin kadroda yer almamasına kesin gözle bakılıyor. Belhanda, Feghouli, Diagne, Babel'in yanı sıra büyük umutlarla transfer edilen Falcao, satış listesine koyuldu. Sekidika ve Ozornwafor'un da ilk 11'de oynayacakları bir kulübe kiralık olarak gönderilmesi gündemde.

MERT ÇETİN DE GİDİYOR

Öte yandan 2009'da tercüman olarak girdiği G.Saray'da idari menajer yardımcılığına yükselen Mert Çetin'e ünlü menajer Ahmet Bulut teklifte bulundu. İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşan Çetin, yabancı oyuncuların kulübe uyum sağlamasında büyük rol sahibiydi. Çetin'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
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