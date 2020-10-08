Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor
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Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor

08.10.2020 13:45 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:51

Galatasaray'da yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında yaklaşık üç saatlik bir görüşme gerçekleşti ve görüşmenin detayları ortaya çıktı. Fatih Terim bazı oyuncuların performansını masaya yatırırken Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın biletini kesti.

Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'a yenilerek elenen, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray'da kriz patlak verdi.

Transfer döneminde başta Mert Hakan Yandaş transferinde yaşananlar ve tartışmalara neden olan oyuncu kontratlarının faturası o isme kesildi. İtalya'da, milli takımda ve Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in en yakınları arasında görülen Şükrü Hanedar'dan Terim de şikayetçi olmuş, bunu yönetime iletmişti.

Florya'da idari olarak yeniden yapılanma kararı alan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun bu nedenle Henedar'la yolları ayırmayı planladığı belirtildi.

Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor

HANEDAR'IN YERİNE HAKAN BALTA

İdari direktörlük görevine de kısa bir süre önce Hanedar'ın yardımcısı olan Hakan Balta'nın getirilmesine karar verildi. Böylece Terim'in uzun yıllar beraber çalıştığı bir isimle daha yollar ayrılmış olacak.

Terim, pandemi sonrasında ilk olarak yardımcısı Hasan Şaş'ı göndermişti. Daha sonra ise iletişim sorumlusu Hande Sümertaş görevinden uzaklaşmıştı.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında Hakan Balta kulübede yer alırken, Şükrü Hanedar gözükmemişti.

(Milliyet)

Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor
Haber Yorumları (2)
TARAFLAR: sorumlu belli ama nedense hocadan yöneticiler korkuyor, türkiye liginde en pahalı futbolcular galatasarayda , kadroda ligin en iyi kadrolarından, ama hocanın pili bitmiş, şarj yok artık yapamıyor, ama neden hep oraya buruyu saldırıyor, başkan hastayken bile elinden geleni yaptı, ama hocanın egoları bitmek bilmiyor, gerçek bir galatasaraylıysa hoca tazminat almadan istifa eder,
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MEMET33: ŞÜKRÜ GİTSE NE MUSTAFA GİTSE NE, PROBLEME TEŞHİS KOYAMAZSANIZ ÇAREYİ BULAMAZSINIZ, ÇARE DROGBA GİBİ BİŞEY BU '''' FATİH TERİM GİTMEZSE TAKIM DÜZELMEZ'''' AĞZIMDA TÜY BİTTİ DİNLEYEN YOK. ADAM GELİP TUDORUN KURDUĞU FİŞŞEK GİBİ TAKIMI DARMADAĞIN ETTİ VE DAHA KÖTÜSÜ FATİH GİTSE KLOP GELSE BİLE BU ENKAZ 5 SENEDE ZOR TOPARLANIR.
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