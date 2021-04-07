Galatasaray'da Henry Onyekuru, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek
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Galatasaray'da Henry Onyekuru, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek

Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Galatasaray'da Henry Onyekuru, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, vefat eden annesinin cenazesi nedeniyle Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, vefat eden annesinin cenazesi nedeniyle Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün annesini kaybeden Henry Onyekuru, cenaze töreni için ülkesi Nijerya'ya gidecek.

Onyekuru, bu nedenle sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile 10 Nisan Cumartesi günü yapacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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