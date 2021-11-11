Galatasaray'da "Haklı galibiyet" krizi çözüldü! Burak Elmas, Rezan Epözdemir'in istifasını kabul etmedi

Galatasaray'da Beşiktaş yenilgisinin ardından, yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver, "Haklı galibiyet" açıklamasında bulunmuş ve teknik direktör Fatih Terim de "Aynı fikirdeyim" diyerek Remzi Sanver'in açıklamalarına destek vermişti. Bu açıklama sosyal medyada taraftarların da tepkisine neden olmuştu.

BURAK ELMAS'IN SÖZLERİ KRİZİ BÜYÜTTÜ

Sonrasında başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, "Hakem hataları sonuca etki etti, galibiyet haklı değildi" diyerek kişisel görüşünü ifade etmişti. Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver'in açıklamaları kulübümüzü bağlar" diyerek Remzi Sanver'e destek verdi. Başkan Elmas'ın rakipler hakkında eleştirilere girilmemesi gerektiğini, gerekirse de kendisinin bunu yapacağını söylemesi krizi büyüttü.

BUZLAR ERİDİ

Bu açıklamalara çok içerleyen Rezan Epözdemir'in, bir hafta boyunca mesajlaşma gruplarından çıkarak, iletişimi kestiği ve yönetim kurulu üyeliği ile bütün görevlerinden istifa ettiği ancak başkan Burak Elmas'ın bu istifayı kabul etmediği iddia edildi. Başkan Elmas, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Fatih Karagümrük maçını Rezan Epözdemir ile birlikte aynı locada izleyerek kırgınlığı giderdi ve aradaki buzları eritti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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