Galatasaray'da gece boyu süren derbi toplantısının ardından herkesin görüşü aynı: 2. Johnson vakası - Haberler Spor
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Galatasaray'da gece boyu süren derbi toplantısının ardından herkesin görüşü aynı: 2. Johnson vakası

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Galatasaray'da gece boyu süren derbi toplantısının ardından herkesin görüşü aynı: 2. Johnson vakası

Fenerbahçe'ye sahasında 2-1 mağlup olan Galatasaray'da yöneticiler, derbi gecesi saat 04.00'e kadar Nef Stadyumu'nda toplantı yaptı. 2000 yılında sarı-kırmızılıların baskın bir oyun ortaya koyduğu ancak Fenerbahçe'nin Samuel Johnson'un tek golüyle kazandığı maça atıf yapılan toplantıda tüm yöneticiler mağlubiyeti, "2. Johnson vakasını yaşadık" sözleriyle değerlendirdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 devirdi. Dev derbinin ardından Nef Stadyumu'ndan ayrılmayan yöneticiler olağanüstü toplantı yaptı.

2000 YILINDAKİ DERBİYE ATIF YAPILDI

Sözcü'nün haberine göre; Yöneticiler, yenilgiyi "2. Johnson vakasını yaşadık" diye değerlendirdi. 2000 yılında tek kale oynanan ancak Johnson'un şans golüyle kaybedilen derbiye atıf yapıldı. Sarı-kırmızılı idareciler, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını savunurken futbolculara ve teknik heyete güvendiklerini, takımın geliştikçe daha iyi oynayacağına inandıklarını dile getirdi.

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