Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı
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Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini son maça kadar sürdüren ve averaj farkıyla ligi 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da 5'i kiralık 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda ayrıca teknik direktör Fatih Terim'in de 2+3 yıllık mukavelesinin ilk bölümü tamamlandı. Aslan'da iptal edilen seçim sonrası sözleşme görüşmeleri durdu. Kontratı biten isimlerin takımdaki gelecekleri merak konusu oldu.

Galatasaray'da iptal edilen seçim sonrası sözleşmesi biten birçok futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılar sezon devam ederken yalnızca Fernando Muslera'yla sözleşme yeniledi. Mukavelesi sona eren 7 futbolcu için ise bir girişimde bulunulmadı.

KİRALIKLAR DÖNÜYOR

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi, Etebo, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru ve Gedson Fernandes'in kiralık anlaşmaları bitti.

7 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Arda Turan, Emre Akbaba, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ömer Bayram'ın ise sözleşmeleri sona eren futbolcular.

Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı
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