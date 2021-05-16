Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini son maça kadar sürdüren ve averaj farkıyla ligi 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da 5'i kiralık 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda ayrıca teknik direktör Fatih Terim'in de 2+3 yıllık mukavelesinin ilk bölümü tamamlandı. Aslan'da iptal edilen seçim sonrası sözleşme görüşmeleri durdu. Kontratı biten isimlerin takımdaki gelecekleri merak konusu oldu.