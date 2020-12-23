Galatasaray'da sakatlığını atlatan Falcao takımla birlikte çalıştı
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Galatasaray'da sakatlığını atlatan Falcao takımla birlikte çalıştı

23.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:50

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlarken, sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen ve sarı-kırmızılı taraftarların sert tepkisiyle karşılaşan yıldız golcü Radamel Falcao antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra dar alan oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO TAKIMLA ÇALIŞTI

Bir süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Ryan Babel, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına başladı. Fernando Muslera ise planlanan tedavi programı çerçevesinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı. Yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ üst arka adalesinde orta

KORONAVİRÜS VAKALARINDA SON DURUM

Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan oyuncuların izolasyon, tedavi ve takip programları, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam ediyor. Buna göre; Covid-19 PCR testi pozitif çıkan Kerem Aktürkoğlu, bugün yapılacak PCR testinde negatif netice elde edilmesi halinde yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara katılabilecek.

Testleri 16 Aralık günü pozitif çıkan iki futbolcu ise 26 Aralık'ta yapılacak test sonrası negatif sonuç alınması durumunda bir gün sonra takım idmanlarında ve müsabakalarda yer alabilecek.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Falcao takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Falcao takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Falcao takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Falcao takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Falcao takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Falcao takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Falcao takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Falcao takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Falcao takımla birlikte çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
RVR: Futbolu unutmuştur o artık. Müzede yer kaldıysa oraya yerleştirin.
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TS: ulan falcao yattın yattın bizim maçta mı iyileştin şansa bak ya
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MERT ÖREN: İki sezondur Trabzonspor u yenemeyen ve Dört yiyen Galatasaray bakalım ne yapacak.
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