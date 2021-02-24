Galatasaray'da Erzurumspor hazırlıkları sürdü
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Galatasaray'da Erzurumspor hazırlıkları sürdü

24.02.2021 14:48 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:53
Galatasaray'da Erzurumspor hazırlıkları sürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde 10'a 10 dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti. Emre Taşdemir de fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Galatasaray'da Erzurumspor hazırlıkları sürdü
Galatasaray'da Erzurumspor hazırlıkları sürdü
Galatasaray'da Erzurumspor hazırlıkları sürdü
Galatasaray'da Erzurumspor hazırlıkları sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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