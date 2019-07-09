Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor

Galatasaray Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamasına göre, toplantı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Saat 13.30'da başlayacak toplantıda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, üyelere güncel konularla ilgili bilgilendirmede bulunacak.

Toplantıda ayrıca gelecek ayki divan kurulunun yapılmaması görüşülerek karar alınacak.

Kaynak: AA