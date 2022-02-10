Galatasaray'ın evladı yuvaya geri dönüyor! İşte Torrent sonrası koltuğun yeni sahibi

Tarihi bir sezon yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de düşme potasının 3 puan üzerinde yer alıyor. Cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçıyla kaderi belli olacak İspanyol hocayla olası bir puan kaybında yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılılarda Torrent'in yerine düşünülen isim ise Galatasaray'ın efsane futbolcusu deneyimli hoca Bülent Korkmaz.

"KOŞARAK YUVAMA DÖNERİM"

Takvim'in haberine göre, Camianın en çok sevdiği isimlerden biri olan Bülent Korkmaz'ın yaşanan kötü gidişe dur diyebileceğini düşünen Sarı-kırmızılıların 'resmi olmayan' yollardan tecrübeli hocayla bir görüşme gerçekleştirdi öne sürülüyor. Son olarak Alanyaspor 'da görev yapan Bülent Korkmaz'ın yapılan bu görüşmede, "Ben Galatasaray'ın evladıyım. Her zaman da göreve hazırım. Her ne şartta olursa olsun koşarak yuvama dönerim" ifadesini kullandığı belirtiliyor.

GALATASARAY'I DAHA ÖNCE DE ÇALIŞTIRDI

2008-2009 sezonunda Skibbe'nin yerine Galatasaray'da teknik direktörlük görevine gelen Korkmaz 16 maçta görev yapmış ve 1,75 puan ortalaması tutturmuştu. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim görevdeyken Torrent'le görüşüldüğüne dair iddialara, "Her zaman b ve c planı olarak farklı hocalarla bir araya gelebilirim" yanıtını vermişti.

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