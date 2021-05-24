Galatasaray'da bu sezon 8 dakika forma giyen Valentine Ozornwafor, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı

Galatasaray'da bu sezon yalnızca 8 dakika forma şansı bulan Valentine Ozornwafor, Nijerya A Milli Takımı'na çağrıldı. Kadroya bir başka Nijeryalı Etebo da alınırken kritik maçlarda sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkan Onyekuru ise takıma çağrılmadı.

Nijerya A Milli Takımı, Kamerun'la oynayacağı hazırlık maçı için Galatasaray'dan 2 futbolcuyu kadroya çağırdı.

OZORNWAFOR VE ETEBO'YA MİLLİ GÖREV

Bu sezon Galatasaray'da sadece 8 dakika sahada kalan Valentine Ozornwafor'a Nijerya'dan milli davet geldi. Teknik direktör Gernot Rohr'un seçtiği kadroda bir başka Galatasaraylı oyuncu Henry Onyekuru yer almazken Etebo ise kendine yer buldu. Bir dönem Süper Lig 'de oynayan Shehu, Ekong ve Awaziem ile birlikte transfer döneminde adı sıklıkla anılan Ahmed Musa, Paul Onuachu, Alex Iwobi de kadroda yer aldı.