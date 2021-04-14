Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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Son haftalarda Süper Lig'de art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray'a bir darbe de koronavirüsten geldi. Sarı-kırmızılı takımda bir futbolcunun testi pozitif çıktı ve karantina süreci başlatıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun karantina sürecinin başlatıldığı belirtildi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, koronavirüse yakalanan oyuncu ilk 11'de forma giyen yıldız bir isim.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Haber Yorumları (1)
ERKAN ARSLAN: Bence Falcao
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