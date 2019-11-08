Galatasaray'da Belhanda, Gaziantep maçında yok

Galatasaray Kulübü, Younes Belhanda'nın Gaziantep FK ile oynanacak Süper Lig 11'inci hafta mücadelesinde forma giymeyeceğini açıkladı.

08.11.2019 22:07 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:07
Galatasaray'da Belhanda, Gaziantep maçında yok

Kulübü, 'nın FK ile oynanacak Süper Lig 11'inci hafta mücadelesinde forma giymeyeceğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bugün Madrid'de yapılan antrenman öncesi sol topuğunda ağrı hisseden Faslı yıldızın tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadığı kaydedildi.Belhanda, kafile ile birlikte Gaziantep'e gitmezken, İstanbul'a döndü.


Kaynak: DHA
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