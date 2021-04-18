Galatasaray'da Başkan Cengiz, kurullarla toplantı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da Başkan Cengiz, kurullarla toplantı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, yönetim, disiplin, denetim ve sicil kurulu üyeleriyle Türk Telekom Stadyumu'nda toplantı yaptı.

Statta olağanüstü toplanan Başkan Cengiz ve yönetimi, 'Birlik beraberlik' kararı aldı
Statta olağanüstü toplanan Başkan Cengiz ve yönetimi, 'Birlik beraberlik' kararı aldı
Mustafa Cengiz, 'Sizi motive etmek için öyle konuştum' mesajını Arda aracılığıyla takıma gönderdi
Mustafa Cengiz, "Sizi motive etmek için öyle konuştum" mesajını Arda aracılığıyla takıma gönderdi

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, yönetim, disiplin, denetim ve sicil kurulu üyeleriyle Türk Telekom Stadyumu'nda toplantı yaptı.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulu üyeleriyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayan toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Cengiz'in denetim, disiplin, sicil olmak üzere tüm kurullarla yaptığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajı çıktı.

Mustafa Cengiz'in hafta içinde basın toplantısı yapması bekleniyor. - İSTANBUL

Galatasaray'da Başkan Cengiz, kurullarla toplantı yaptı
Galatasaray'da Başkan Cengiz, kurullarla toplantı yaptı
Galatasaray'da Başkan Cengiz, kurullarla toplantı yaptı
Galatasaray'da Başkan Cengiz, kurullarla toplantı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Ersin Korkut Demet Akalın Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray'da Başkan Cengiz, kurullarla toplantı yaptı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 17:30:09. #1.14#

title