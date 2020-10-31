Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı
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Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı

31.10.2020 21:05 | Son Güncelleme: 31.10.2020 21:12

Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta iki sakatlık birden yaşandı. Maçın 54. dakikasında sakatlanan Marcelo Saracchi ve 75. dakikada sakatlanan Marcao oyuna devam edemediler.

Galatasaray'ın Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaştığı karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlıklar yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi, ikinci yarıda sakatlanarak yerde kaldı ve oyunda devam edemedi. Marcelo Saracchi'nin sakatlanarak kenara gelmesinin ardından Emre Taşdemir oyuna girdi.

KONTROLLERDEN SONRA DURUMLARI BELLİ OLACAK

Galatasaray'da Saracchi'nin ardından Marcao da sakatlandı. Breziyalı stoper, 75. dakikada yerini Ryan Donk'a bıraktı.

İki oyuncunun da son durumları, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı
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