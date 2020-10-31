Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı

Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta iki sakatlık birden yaşandı. Maçın 54. dakikasında sakatlanan Marcelo Saracchi ve 75. dakikada sakatlanan Marcao oyuna devam edemediler.